Diyarbakır'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı, sahte ve kaçak alkol satışı, tüketimi ve imalatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, şüpheli B.K'nın araç ve ikametinde yapılan aramada, alkol olduğu değerlendirilen 60 litre sıvı, damıtma aparatı, 100 cam şişe, alkollü içecek yapımında kullanıldığı değerlendirilen 15 aroma, av tüfeği, 2 şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.