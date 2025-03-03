Diyarbakır'da petrol kuyusunda meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde petrol kuyusunda meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde petrol kuyusunda meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.
Kırsal Baysu Mahallesi'ndeki petrol kuyusunda işçi Ç.Ç. (43), kuyunun tamiratının giderilmesi için çalıştığı esnada vinç ile yer altına giden demir boru arasındaki zincirin yuvasından çıkarak vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan işçi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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