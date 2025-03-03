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        Dicle Üniversitesinde "Dicle'de Yaban Hayatı" konusu panel düzenlendi

        Dicle Üniversitesinde (DÜ) 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla "Dicle'de Yaban Hayatı" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 20:22 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:30
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        Dicle Üniversitesinde "Dicle'de Yaban Hayatı" konusu panel düzenlendi
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        Dicle Üniversitesinde (DÜ) 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla "Dicle'de Yaban Hayatı" konulu panel düzenlendi.

        Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre,15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat, bu günün yaban hayvanlarına ve bitki türlerine dikkat çekmek ve korunmalarına yönelik faaliyetlerin önemini anlatmak amacıyla kutlandığını, her yıl belirlenen konu başlıkları ile yaban hayatının korunmasına dair dünya genelinde farkındalık oluşturulduğunu belirtti.

        Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavileri tamamlanan hayvanları doğaya bırakarak farkındalık oluşturduklarını ve sürdürülebilir yaşamın her canlı türü için esas olduğunu ifade eden Eronat, yaban hayatının korunması ve sürdürülebilir kılınması için üniversite olarak çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Panel sonrası Eronat ve katılımcıların eşliğinde, merkezde tedavileri tamamlanan leylek, şahin, baykuş ve güvercinler üniversite kampüsünde doğaya bırakıldı.

        Panele, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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