Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

Kulp Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Donat öncülüğünde okulda görev yapan öğretmen ve öğrenciler, ramazan ayında birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı.

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