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        Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 00:48 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:52
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        Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi ailelere yardım
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        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolisi hazırladı.

        Kulp Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Donat öncülüğünde okulda görev yapan öğretmen ve öğrenciler, ramazan ayında birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu yaşatmak amacıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyası başlattı.

        Okuldaki 500 öğrenci ve öğretmen işbirliğiyle yürütülen kampanyada, hazırlanan 50 koli, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

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