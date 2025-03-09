Diyarbakır'da şubat ayında uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 zanlı tutuklandı

Operasyonlarda, 62 kilo 337 gram skank, 34 kilo 282 gram esrar ve türevleri, 299 gram metamfetamin, 1310 sentetik ecza, 1 gram Afyon sakızı, 47 ecstasy, 30 gram kokain, 10 captagon ve 2 gram eroin ele geçirildi.

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