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        Diyarbakır'da şubat ayında uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 382 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 10:40 Güncelleme: 09.03.2025 - 10:40
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        Diyarbakır'da şubat ayında uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 382 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik şubat ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 382 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

        Operasyonlarda, 62 kilo 337 gram skank, 34 kilo 282 gram esrar ve türevleri, 299 gram metamfetamin, 1310 sentetik ecza, 1 gram Afyon sakızı, 47 ecstasy, 30 gram kokain, 10 captagon ve 2 gram eroin ele geçirildi.

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