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        A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre maçına odaklandı

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında yarın Diyarbakır'da İsviçre'yi ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:39
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        A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre maçına odaklandı
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        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçında yarın Diyarbakır'da İsviçre'yi ağırlayacak.

        Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Mesut Çebi, Başantrenör Oliver Roy Camino, milli hentbolcu Yunus Özmusal ve Baran Nalbantoğlu, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Çebi, önlerinde zorlu bir süreç olduğunu ve önceki iki maçta maalesef mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi. İsviçre maçının önemine dikkati çeken Çebi, şunları kaydetti:

        "Yeni bir teknik ekibimiz var. Beşiktaş'ta görev yaptığım dönemde birlikte çalıştığımız çok tecrübeli bir yol arkadaşım. Kendisiyle uzun vadeli projelerimizi ve planlarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda yaptığımız çalışmaların karşılığını göreceğiz. Bizden sonra nesillere bu çalışmaların sonuçlarını aktaracağız. 26 sene sonra milli takımımız Diyarbakır'da. Aslında Diyarbakır hentbola çok aşina bir memleket. Rahmetli Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan'ın öncülüğünde burada bir hentbol takımımız vardı. O dönemden kalma bir hentbol mirası var kentte. Biz de onun mirasını yaşatmak istiyoruz. Burada tarih yazıp galibiyetle ayrılarak Diyarbakır halkına teşekkürlerimizi galibiyetle sunmak istiyoruz. Yarınki maçta halkımızın desteği çok önemli. Her branşta olduğu gibi taraftar ekstra bir oyuncudur. Diyarbakır halkının bizi yalnız bırakmayacağını, ay yıldızlı bayrağımızı desteklemek için salonu tıklım tıklım dolduracaklarına eminim."

        Başantrenör Camino ise rakiplerinin çok güçlü olduğunu, son Dünya Kupası'nda ana gruba kalarak bunu ispatladığını belirtti.

        Rakiplerinin çok iyi bir kadrolarının bulunduğunu ifade eden Camino, şöyle konuştu:

        "Oyuncuları Avrupa'nın en büyük kulüplerinde oynuyorlar. Hocaları çok iyi. Ben de takımıma güveniyorum. Oyuncularımın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına ve çok iyi bir mücadele vereceklerine inanıyorum. Takımla 1-2 ay daha fazla çalışmak isterdim. Sadece 3 antrenman yapabildik. Ancak çok iyi bir takıma sahip olduğumu biliyorum. Tüm oyuncularımı yakından takip ediyorum. Antrenmanda ellerinden gelen en iyi performansı gösterdiler. Bu performansı çok iyi bir hentbolla başarıya taşıyacağımıza inanıyorum. Bu müsabaka takımı gözlemleme açısından önemli bir şans olacak. Diğer kalan maçlarımıza etkili şekilde çalışacağız ve en iyi sonuçları alacağız."

        Oyunculardan Baran Nalbantoğlu da yarın zorlu bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Takım ve oyuncular olarak Avrupa'da kendilerini kanıtlamış bir takım. İyi kulüplerde ve iyi liglerde oynayan oyunculara sahipler. Biz de en iyi şekilde mücadele etmeye çalışacağız. Diyarbakır'dayız, güzel bir şehirdeyiz. Bütün Diyarbakır halkını ve hentbolseverleri yarın maçımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Milli oyuncu Yunus Özmusal ise milli takım olarak 26 yıldan sonra geldikleri Diyarbakır'da çok güzel bir ev sahipliğiyle karşılandıklarını belirtti.Zorlu bir grupta olduklarını anlatan Özmusal, şunları söyledi:

        "İlk iki maçtan puan alamadık ama son zamanlarda iyi hentbol oynuyoruz. Hocamızın katkılarıyla bunu daha yukarılara çekeceğiz. Bu takımlar hentbolda Avrupa'da iyi yere sahipler. Biz de orada olmak istiyoruz. Yarınki maçta bunlardan biri. Zor ama imkansız değil. Biz bunları başarmak için buradayız ve bunu da yapacağız. Bu anlamda Diyarbakır halkının bize desteği çok önemli. Maçımıza tüm Diyarbakır halkını bekliyoruz. Umarım burada hep birlikte güzel bir zafere imza atacağız."

        Diyarbakır'da Seyrantepe Spor Salonu'nda Türkiye-İsviçre arasında 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup 3. maçı yarın saat 20.30'da başlayacak.

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