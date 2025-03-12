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        Diyarbakır merkezli 2 ilde kaçak silah operasyonunda 17 zanlı yakalandı

        Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 15:20
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        Diyarbakır merkezli 2 ilde kaçak silah operasyonunda 17 zanlı yakalandı
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        Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen kaçak silah operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır ve çevre illerde organize suç örgütlerine silah temin eden, suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, şüphelilerin yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına yaptıkları özel bölümlere silahları sakladıkları belirlendi.

        Diyarbakır ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 uzun namlulu tüfek, 11 tabanca ve 500 fişek ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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