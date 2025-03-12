Diyarbakır'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anlamak" konulu konferans

Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif'i Anlamak" adlı konferansı düzenlendi.

Üniversitesinde yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünü dolayısıyla gerçekleştiren konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan moderatörlüğünde yapılan konferansta konuşan DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Mehmet Akif Ersoy'un bir gönül insanı olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nın arı bir Türkçe ile yazıldığını ifade eden Eronat, şöyle konuştu:

"Allah'ın sadece şehitleri değil, şairleri de vardır' sözü Akif için yazılmıştır. Şiir kuramlarla yazılır, rastgele yazılmaz ama Mehmet Akif Ersoy şiiri Kur'an ile yazmıştır. Kelimeleri özen ile seçmiştir. Eserlerinde İslami işaretler vardır. Dini bütün bir karakteri olan Ersoy, Hazreti Peygamber'in yaşamından kesitleri şiirine yansıtmıştır. Tarih bilincine hakim bir şahsiyettir. Toplumun bilinçaltı unsurlarını harekete geçirmiştir. Realizmden de öte naturalist bir sanatçımızdır. İstiklal Marşı, gücünü samimi söyleyişten almıştır. Metinlerarasılık yani Kur'an'dan beslenmesi fazladır. Sanat yapmak için sanatla uğraşmamıştır, şiir devrinin değil şuur devrinin adamıdır. Sanat, daralmanın olduğu yerde vardır, mutlulukta, huzurda sanat olmaz. Bu kaotik ortamda olağanüstü bir marş yazmıştır. Akif'in esas konusu dünya ve cemiyettir. Özellikle bağımsız ve özgür bir Türkiye'nin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken şiirler yazmıştır."

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aytaç Coşkun, Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Prof. Dr. Velat Şen, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.