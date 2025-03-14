GÜNCELLEME - Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün futbolcusu Yohan Cassubie'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, dün akşam Fırat Mahallesi mevkisinde H.D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü Cassubie gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cassubie, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.
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