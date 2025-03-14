GÜNCELLEME - Diyarbakır'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübünün futbolcusu Yohan Cassubie'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, dün akşam Fırat Mahallesi mevkisinde H.D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

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