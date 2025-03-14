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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 300 çocuğa giysi desteği

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2 bin 300 öksüz ile yetim çocuğa giysi desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 23:00 Güncelleme: 14.03.2025 - 23:02
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 300 çocuğa giysi desteği
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        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 2 bin 300 öksüz ile yetim çocuğa giysi desteğinde bulundu.

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, yaptığı açıklamada, "Dünya Yetimler Günü" kapsamında Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de toplam 2 bin 300 yetim ile öksüz çocuğa bayramlık giysi hediye ettiklerini belirtti.

        Ramazan ayının manevi atmosferinde yetim ile öksüz çocukların bayrama sevinçle girmesini amaçladıklarını ifade eden Demir, çocukların yüzünde bayram sevincini görmenin en büyük hayır işlerinden biri olduğunu kaydetti.

        Vakıf ruhunu gelecek nesillere aktarmanın ve sosyal sorumluluk bilincini yaygınlaştırmanın önemine işaret eden Demir, şöyle dedi:

        "Vakıf geleneğimizin en güzel örneklerinden biri olan bu yardım faaliyetimizle, çocuklarımızın bayram coşkusunu eksiksiz yaşamalarını hedefledik. Amacımız yalnızca giysi yardımı yapmak değil aynı zamanda toplumumuzda dayanışma ve paylaşmanın değerini yeniden hatırlatarak, bu bilinçle hareket edecek bir neslin yetişmesine katkıda bulunmaktır."

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