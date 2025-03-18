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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:36
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2024'üncü gününde sürüyor.

        Mersin'den 2016 yılında dağa götürülen oğlu Ömer için Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen baba İsmail Akan da eski HDP il binası önünde süren oturma eylemine dahil oldu.

        Akan, gazetecilere çok özlediği oğlunun dönmesini beklediğini söyledi.

        Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yapan Akan, "Oğlumu eli kalem tutsun diye okuttuk. Silah kullanmak bizim işimiz değil. Oğlumun eve dönmesini bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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