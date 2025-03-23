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        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 21:27 Güncelleme: 23.03.2025 - 21:27
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        Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Elektrik ustası Ş.D. (62) kırsal Ambar Mahallesi Devran Küme Evleri mevkisinde bir çiftçiye ait trafodaki arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı.

        Elektrik akımına kapılan Ş.D, direkten yere düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ş.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ş.D'nin cenazesi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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