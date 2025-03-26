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        Hani Devlet Hastanesi'nin inşaatı hızla yükseliyor

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı devam eden 35 yataklı Devlet Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 17:20 Güncelleme: 26.03.2025 - 18:12
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        Hani Devlet Hastanesi'nin inşaatı hızla yükseliyor
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yapımı devam eden 35 yataklı Devlet Hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

        İl merkezi ve ilçelerindeki sağlık altyapısını güçlendirme çalışmalarının yanı sıra, Hani ilçesinde yapımı devam eden 35 yataklı hastane inşaatı devam ediyor.

        Tamamlandığında 35 yatakla, konforlu hasta odaları, modern poliklinikleri, uluslararası standartlara sahip ameliyathaneleri ve laboratuvarlarıyla hizmet verecek hastane inşaatında sona yaklaşılıyor.

        Fiziki tamamlanması yüzde 66'ya ulaşan bina ile ilçede sağlık hizmet kalitesi yükselecek, Hani ve çevre ilçelerin sağlık sorunlarına cevap verebilecek nitelikte olacak.

        Yaklaşık 9 bin 800 metrekare kapalı olmak üzere toplam 12 bin 466 metrekare alan üzerine inşa edilen hastane yeni hizmet binasında 12 poliklinik, 2 ameliyathane, 8 diyaliz yatağı, 4 TDL yatağı ile hizmet verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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