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        MÜSİAD Diyarbakır Şubesi devlet korumasındaki çocuklara iftar verdi

        Diyarbakır'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, "Aile Yılı" kapsamında devlet korumasındaki çocuklar için iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:18 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:35
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        MÜSİAD Diyarbakır Şubesi devlet korumasındaki çocuklara iftar verdi
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        Diyarbakır'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesi, "Aile Yılı" kapsamında devlet korumasındaki çocuklar için iftar programı düzenledi.

        Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar için düzenlenen iftar programı, toplumda sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına, çocukların moral ve motivasyonunun yükseltilmesine katkı sundu.

        MÜSİAD Diyarbakır Şube Başkanı Hamdullah Akyıldız, programda yaptığı konuşmada, çocukların toplumun geleceği olduğunu vurgulayarak, onların yanında olmanın ve destek vermenin önemini anlattı.

        Akyıldız, şunları kaydetti:

        "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Toplumsal dayanışma ve aile sıcaklığını hissettirmek amacıyla düzenlediğimiz bu iftar programı, MÜSİAD olarak sosyal sorumluluk bilincimizin bir yansımasıdır."

        Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ise MÜSİAD'a bu anlamlı etkinliğinden dolayı teşekkür ederek, çocukların manevi destek görmesinin onların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Programa, MÜSİAD Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak ve MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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