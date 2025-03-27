Diyarbakır'da "Turistik Diyarbakır Ekspresi" toplantısı yapıldı

Tarih, kültür ve doğanın buluştuğu bu eşsiz yolculuğun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesini keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunduğu bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, toplantıda, Ankara'dan şehre uzanan Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin bölge turizmine katkıları ele alındı. ​​​​​​​

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