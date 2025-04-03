Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Üçdağ, evladına teslim olması çağrısı yaptı.

Her gün çocuklarını hasretle beklediklerini dile getiren Üçdağ, "18 bayramı ayrı geçirdik. Tüm aileler evlatlarından güzel bir haber bekliyor. Evlatlarımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğlu Ramazan için eylem yapan baba Recep Üçdağ da evladının 16 yaşında dağa götürüldüğünü belirtti.

Ramazan Bayramı'nı da çadırda geçirdiklerini anlatan Demir, "11 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kararlıyız, evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. İnşallah çocuklarımız Kurban Bayramı'na gelir, çifte bayram yaşarız." dedi.

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