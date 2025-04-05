Diyarbakır'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Vahit İ'nin kullandığı 72 AV 223 plakalı hafif ticari araç, Silvan-Bitlis kara yolu Çavuşdamı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araç sürücüsü Vahit i. ile araçta bulunan Yusuf U. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Silvan Doktor Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf U. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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