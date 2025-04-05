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        Diyarbakır'da dolu yağışı etkili oldu

        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dolu yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:32
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        Diyarbakır'da dolu yağışı etkili oldu
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        Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dolu yağdı.

        Hani ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı.

        İlçede su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklar, dolu yağışıyla beyaza büründü.

        Dolunun etkili olduğu bölgede, bazı meyve ağaçları da zarar gördü.

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