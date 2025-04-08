Diyarbakır'da "Gençler Arası Bilgi Yarışması" il finali düzenlendi

Bilgi, kültür ve genel yetenek alanlarında soruların yöneltildiği yarışmada, dereceye giren lise ve üniversite kategorilerindeki üçer kişilik takımlar, 20-24 Nisan'da Batman'da düzenlenecek bölge finalinde Diyarbakır'ı temsil etmeye hak kazandı.

Yenişehir Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkezde düzenlenen yarışmaya, kent genelindeki liseler ile Dicle Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci katıldı.

Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "10. Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları" kapsamında yer alan Gençler Arası Bilgi Yarışması'nın il finali gerçekleştirildi.

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