Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Gençler Arası Bilgi Yarışması" il finali düzenlendi

        Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "10. Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları" kapsamında yer alan Gençler Arası Bilgi Yarışması'nın il finali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Bilgi Yarışması" il finali düzenlendi
        ABONE OL

        Diyarbakır'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "10. Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları" kapsamında yer alan Gençler Arası Bilgi Yarışması'nın il finali gerçekleştirildi.

        Yenişehir Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkezde düzenlenen yarışmaya, kent genelindeki liseler ile Dicle Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci katıldı.

        Bilgi, kültür ve genel yetenek alanlarında soruların yöneltildiği yarışmada, dereceye giren lise ve üniversite kategorilerindeki üçer kişilik takımlar, 20-24 Nisan'da Batman'da düzenlenecek bölge finalinde Diyarbakır'ı temsil etmeye hak kazandı.

        Yarışma sonunda dereceye giren takımlara çeşitli plaket ve ödüller verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Musk'ın Trump ile 'doğrudan' iletişime geçmeye çalıştığı iddiası
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da apartman yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da apartman yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kal...
        Diyarbakır'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kal...
        Diyarbakır'da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi
        Bismil'de 3 ayda gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 30 şüpheli tutukl...
        Bismil'de 3 ayda gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 30 şüpheli tutukl...
        Eski AK Parti Sur İlçe Başkanı Şafak Yontürk hayatını kaybetti
        Eski AK Parti Sur İlçe Başkanı Şafak Yontürk hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da "Koyun Keçi ve Manda Çalıştayı" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Koyun Keçi ve Manda Çalıştayı" düzenlendi