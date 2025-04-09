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        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısı

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:27
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        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısı
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        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Batman için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır'ın Çınar, Bismil, Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri ve Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Batman il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniliyor.

        Vatandaşların, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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