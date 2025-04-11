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        Diyarbakır'da girişimsel radyoloji ile ameliyatsız tedavi yapılıyor

        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Servisi'nde uygulanan modern yöntemler sayesinde birçok hastalık ameliyatsız tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 11.04.2025 - 16:59
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        Diyarbakır'da girişimsel radyoloji ile ameliyatsız tedavi yapılıyor
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        Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Servisi'nde uygulanan modern yöntemler sayesinde birçok hastalık ameliyatsız tedavi ediliyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede görev yapan Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Şenol, girişimsel radyolojiyle tedavi imkanı sunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şenol, girişimsel radyolojinin, anjiyografi, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve MR gibi ileri görüntüleme yöntemlerinin rehber olarak kullanıldığını belirtti.

        Şenol, şunları kaydetti:

        "Bu yöntemlerin klasik cerrahiden farklı olarak tedavileri ameliyatsız sağlıyor. Tedavilerin çoğu zaman küçük bir iğne deliğinden uygulanıyor. Bu nedenle girişimsel radyoloji 'mini cerrahi' olarak da adlandırılıyor. İşlemlerde genellikle anesteziye ya da büyük cerrahi kesiye gerek kalmıyor. Tedavi sonrası hastaların çoğunlukla aynı gün veya bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu olabiliyor. Özellikle kanser tanısında uygulanan iğne biyopsileri artık daha kolay ve güvenli şekilde yapılıyor. Biyopsi işlemlerinin lokal anestezi ile hasta konforu gözetilerek gerçekleştiriliyor. Biyopsi işlemleri yalnızca tanı koymakla kalmıyor, genetik analizlere olanak sağlayarak tedavi planlamasına da katkı sunuyor."

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