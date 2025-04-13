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        "Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'dan Ankara'ya uğurlandı

        Bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 15:01 Güncelleme: 13.04.2025 - 15:09
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        "Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'dan Ankara'ya uğurlandı
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        Bu sezon ilk seferine başlayan "Turistik Diyarbakır Ekspresi", Diyarbakır'dan Ankara'ya hareket etti.

        Ankara Tren Garı'ndan 11 Nisan'da hareket eden Turistik Diyarbakır Ekspresi, 160 yolcusuyla çeşitli illerde turizm amaçlı molalar verdikten sonra dün Diyarbakır'a ulaştı.

        Yolcular, kentte geçirdikleri süre boyunca tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı buldu.

        Ziyaretin ardından Turistik Diyarbakır Ekspresi, Diyarbakır Garı'ndan Ankara'ya hareket etti.

        Yolculardan İkbal Gürpınar, AA muhabirine, daha önce de sık sık kente geldiğini ancak bu ziyaretin kendisi için çok daha farklı bir anlam taşıdığını ifade etti.

        Diyarbakır Surları ve tarihi yapılarda yapılan restorasyon süreçleriyle birlikte kentin çok farklı bir anlam kazandığını belirten Gürpınar, "Çok değişmiş, her yeri çok güzeldi. Tek kelimeyle bayıldım. (Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iki peygamber olan Hz. Zülkifl ve Hz. Elyesa'nın Eğil'deki kabirleri) Peygamberlerimizi ziyaret ettik. Ciğer yedik." ifadelerini kullandı.

        Kentin mutlaka gezilip görülmesi gereken bir şehir olduğunu dile getiren Gürpınar, Diyarbakır'ın kadim ve medeni bir şehir olduğunu vurguladı.

        Gürpınar, "Eminim ki ilk defa gelenler bir daha geleceklerdir. Ayrıca burada çok sayıda turistin olduğunu görmek bizi mutlu etti." dedi.

        Yolculardan Murat Tunca da merkez Sur ilçesinden etkilendiğini ve bölgeye yapılan devlet yatırımlarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Tunca, kentin tam anlamıyla bir turizm cennetine dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Sur ilçesindeki kalabalığı, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ne benzettim. Ticaretin canlanması, insanların bundan memnuniyet duyması ülkemiz adına mutluluk verici. Ben de bu güzellikleri görmek için geldim, çok etkilendim."

        Tunca, şöyle konuştu:

        "Devlet Demiryollarının hayranıyım. Çocukluğumdaki bütün mutluluklarım trende geçti diyebilirim. Benim için vazgeçilmez bir yolculuk oldu. Buradan da Elazığ'a gidip turistik yerlerini, devletimizin yaptığı yatırımları ve insanların üretimlerini göreceğiz. Bu tablo, ülkemiz adına gurur verici."

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