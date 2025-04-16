Diyarbakır'da "İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi

Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu başkanlığında "2025 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen 504 kamu yatırım projesi ve bu projeler için ayrılan 290 milyar liralık bütçe ele alındı.

Yatırımların durumu değerlendirilerek karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.

Vali Zorluoğlu, Diyarbakır'ın yatırımlar bakımından nüfus büyüklüğü ve il sıralamasındaki yeriyle mütenasip bir proje sayısı ve tutarına sahip bir il olduğunu söyledi.

Başta Valilik olmak üzere projeleri bütün kurumların titizlikle takip ettiğini ifade eden Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda il genelinde farklı kurumlar ve farklı sektörlere ilişkin 504 projemiz var. Bu projelerin toplam tutarı yaklaşık 290 milyar liradır. Bu 504 projenin 2025 ödeneği yaklaşık 36 milyar lira tutarında. Şu ana kadar (bu yıl) bu ödenekten 2 milyar 498 milyon liralık bir harcama yapılmış durumda. 2025 yılı ödeneğinin 2025 yılı harcama oranı yüzde 6,96'dır."

Zorluoğlu, söz konusu 504 projeden 26'sının tamamlandığını, 245'inin devam ettiğini, 130'nun ihale aşamasında olduğunu, 103 projeye ise henüz başlanmadığını bildirdi. Silvan Proje'sini "Diyarbakır'ın Çılgın Projesi" olarak nitelendirdiğini ifade eden Zorluoğlu, "Arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde yaklaşık 9 milyar dolar toplam maliyeti var bunun kamuya. Gerçekten çok büyük bir proje. Epey mesafe alındı. Şu anda eksik kalan ağırlıklı olarak iki tünel var, Babakaya ve Silvan tünelleri. Bu iki tünelin de yapımına başlandı diyebiliriz. Gövde inşallah 2027 yılı içerisinde su tutmaya başlayacak. Devletimizin stratejik önem verdiği projelerden biri olduğu için de büyük oranda bir ödenek sorunu yaşanmıyor." dedi. Yarın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla düzenlenecek törenle Silvan Sulama Tüneli'nin kazı çalışmasının başlayacağını dile getiren Zorluoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla törene katılacağını aktardı.