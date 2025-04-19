Stat:Diyarbakır
Hakemler:Muhammet Ali Metoğlu, Nurettin Demir, Azad İlhan
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Adama Traore (Dk. 71 Charly Keita), Sinan Kurt (Dk. 90+1 Veli Çetin), Ömer Bayram, Yılmaz Ceylan (Dk. 78 Bobby Adekanye), Çekdar Orhan (Dk. 78 Oktay Aydın), Daniel Moreno, Fernando Andrade (Dk. 71 Yohan Cassubie)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş, Atila Turan (Dk. 67 Kerem Kalafat), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 46 Tunahan Ergül), Burak Süleyman (Dk. 85 Ozan Sol), Atakan Cangöz, Eren Karadağ (Dk. 46 Geraldo), Ali Akman (Dk. 67 Thomas Verheijdt)
Gol: Dk. 42 Daniel Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 51 Murat Uçar, Dk. 77 Daniel Moreno, Dk. 83 Sinan Kurt, Dk. 90+5 Bobby Adekanye (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 66 Zargo Toure, Dk. 90+4 Hasan Hüseyin Akınay Dk. 90+7 Ozan Sol (Ahlatcı Çorum FK)
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