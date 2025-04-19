Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 21:24 Güncelleme: 19.04.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Muhammet Ali Metoğlu, Nurettin Demir, Azad İlhan

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Uğur Adem Gezer, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Adama Traore (Dk. 71 Charly Keita), Sinan Kurt (Dk. 90+1 Veli Çetin), Ömer Bayram, Yılmaz Ceylan (Dk. 78 Bobby Adekanye), Çekdar Orhan (Dk. 78 Oktay Aydın), Daniel Moreno, Fernando Andrade (Dk. 71 Yohan Cassubie)

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş, Atila Turan (Dk. 67 Kerem Kalafat), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 46 Tunahan Ergül), Burak Süleyman (Dk. 85 Ozan Sol), Atakan Cangöz, Eren Karadağ (Dk. 46 Geraldo), Ali Akman (Dk. 67 Thomas Verheijdt)

        Gol: Dk. 42 Daniel Moreno (Amed Sportif Faaliyetler)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Murat Uçar, Dk. 77 Daniel Moreno, Dk. 83 Sinan Kurt, Dk. 90+5 Bobby Adekanye (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 66 Zargo Toure, Dk. 90+4 Hasan Hüseyin Akınay Dk. 90+7 Ozan Sol (Ahlatcı Çorum FK)

        DİYARBAKIR

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hekim sayısını açıkladı
        Hekim sayısını açıkladı
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK: 1-0
        Amed Sportif Faaliyetler - Çorum FK: 1-0
        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga; 2'si ağır 6 yaralı
        Diyarbakır'da komşu aileler arasında kavga; 2'si ağır 6 yaralı
        Diyarbakır'da, 8 aydır yakalanamayan dananın kaçtığı anlar kamerada
        Diyarbakır'da, 8 aydır yakalanamayan dananın kaçtığı anlar kamerada
        Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıld...
        Diyarbakır'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıld...
        Eski eşyalarla donatılan sınıf, öğrenci ve velilere nostalji yaşatıyor
        Eski eşyalarla donatılan sınıf, öğrenci ve velilere nostalji yaşatıyor