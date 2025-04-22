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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:23
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Zorluoğlu, mesajında, millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü kutlamanın ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla karşılamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

        Bu kutlu günün yalnızca bir meclisin açılışı değil, milletin iradesini özgürce ortaya koyduğu ve kaderine yön verme kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Zorluoğlu, Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, geleceğe olan sonsuz güveninin ve çocuklara verdiği değerin en güçlü göstergesi olduğunu aktardı.

        Zorluoğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Çocuklarımız aydınlık yarınlarımızın mimarı, barış dolu bir dünyanın kurucusu, umudun ve sevginin en saf halidir. Onların gözlerindeki ışıltı, bizlere daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye kurma azmi vermektedir. Onların hayalleri, bizim yol haritamızdır. Bugün, çocuklarımızı bilgiyle, evrensel değerlerle ve sevgiyle yetiştirmek, onların özgüvenli, sorumluluk sahibi bireyler olarak büyümelerine destek olmak hepimizin ortak vazifesidir. Çünkü geleceğimiz onların ellerinde yükselecektir. 23 Nisan yalnızca bizim değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır. Gazi Mustafa Kemal'in tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel gün, barışın, kardeşliğin, dostluğun ve insanlık sevgisinin ortak dilidir. Bu eşsiz bayramı Diyarbakır'dan yükselen çocuk sesleriyle, neşeyle, umutla kutluyor, ülkemizin dört bir yanındaki miniklerimizle el ele, gönül gönüle aynı heyecanla buluşuyor, çocuklarımızın neşesiyle bütünleşiyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını, birinci meclisimizin aziz üyelerini, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, umut dolu kalpleriyle geleceğe yürüyen tüm çocuklarımızın, aziz milletimizin ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

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