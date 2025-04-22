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        Diyarbakır'da Gazzeli çocuklar yararına "İki şehir tek yürek" kermesi düzenlendi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Gazzeli çocuklar yararına "İki şehir tek yürek" kermesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 16:42 Güncelleme: 22.04.2025 - 16:51
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        Diyarbakır'da Gazzeli çocuklar yararına "İki şehir tek yürek" kermesi düzenlendi
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Gazzeli çocuklar yararına "İki şehir tek yürek" kermesi gerçekleştirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan Ortaokulu idaresi, öğretmen, öğrenci ve veliler işbirliğiyle okul bahçesinde düzenlenen kermes ilgi gördü.

        Kermeste, veliler tarafından evde hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

        Okul Müdürü Abdulaziz Akçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, velilerin katkısıyla okulda düzenlenen kermese öğrencilerin tamamının katılım sağladığını söyledi.

        Elde edilecek gelirin Gazzeli çocuklara ulaştırılacağını kaydeden Akçer, "İki şehir tek yürek sloganıyla Gazzeli çocuklar için yapmış olduğumuz kermesimize katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Velilerimizin evlerinde hazırladığı ürünler satışı yapıldı. Okulumuzun kantin işletmecisi de destek amacıyla kantinde satış yapmadı." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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