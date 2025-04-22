Diyarbakır'da Gazzeli çocuklar yararına "İki şehir tek yürek" kermesi düzenlendi

Elde edilecek gelirin Gazzeli çocuklara ulaştırılacağını kaydeden Akçer, "İki şehir tek yürek sloganıyla Gazzeli çocuklar için yapmış olduğumuz kermesimize katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Velilerimizin evlerinde hazırladığı ürünler satışı yapıldı. Okulumuzun kantin işletmecisi de destek amacıyla kantinde satış yapmadı." diye konuştu.

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