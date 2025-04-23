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        Diyarbakır'da fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde "Geleceğe Nefes" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:28
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        Diyarbakır'da fidan dikim etkinliği düzenlendi
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde "Geleceğe Nefes" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ve akademisyenler çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

        Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl kampüs alanında ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

        Eronat, "Ağaçlandırma çalışmalarımız, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma adına çok önemli. Yıl içinde binlerce fidan dikiyoruz. Ancak güzel ve anlamlı olanı bunu öğrencilerle yapıyor olmamız." dedi.

        Etkinliğe, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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