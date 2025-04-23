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        Diyarbakır'da çocuklar Gazzeli yaşıtları için yürüdü

        Diyarbakır'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:43 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:43
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        Diyarbakır'da çocuklar Gazzeli yaşıtları için yürüdü
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        Diyarbakır'da çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Gazze'deki yaşıtlarına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

        Merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Cami yerleşkesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Davet Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen çocuklar, ellerinde dövizlerle Kurşunlu Cami yerleşkesine kadar yürüdü.

        "Diyarbakırlı Çocuklar Gazzeli Kardeşleri İçin Buluşuyor" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar Filistin bayrakları taşıdı, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için sloganlar attı.

        Katılımcılar, Gazze'deki savaş mağduru çocuklar için dua etti.

        Kurşunlu Camisi yerleşkesinde, Filistinli çocukların resmedildiği bir sergi açıldı.

        Sergide, savaşın çocuklar üzerindeki etkisini yansıtan çizimlerin yanı sıra, yüzleri, kolları ve başları temsili olarak yaralı gibi gösterilen çocuklar ile saldırılarda hayatını kaybeden çocukları temsilen ayakkabılar yer aldı.

        Çocuklar adına açıklama yapan 13 yaşındaki Mustafa Orhan, Gazzeli yaşıtlarına destek vermek ve onların yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

        Orhan, şöyle devam etti:

        "Bugün oyun oynamak için burada değiliz. Bugün eğlenceli bir şeyler de yapmayacağız. Doyasıya oynayamıyor, eğlenemiyoruz. Çünkü bugün Gazze'de oyun diye, park diye bir şey yok. Çünkü İsrail her yeri bombaladı. Bugün Gazze'de çocuklar ölüyor. Anneler, babalar ölüyor. Gazze'de çocuklar yetim kalıyor. Sakat kalıyorlar. Çocuklar bomba seslerinden uyuyamıyor artık. Onlar da çocuk değil mi? Neden onlar bu haldeler? Neden bizim gibi değiller? Neden bizim gibi eğlenemiyor, oynayamıyorlar, parklara gidemiyorlar? Biz bir dünya istiyoruz. Çocukların ölmediği bir dünya. Anne babasının elinden tutup sevinçle koşan çocukların olduğu bir dünya. Hiçbir çocuğun gökyüzünden korkmadığı bir dünya istiyoruz."

        Etkinliğin sonunda çocuklar, Gazze'deki yaşıtlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve onlara umut mesajı vermek amacıyla gökyüzüne balon bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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