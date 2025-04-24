Diyarbakır merkezli uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 29 zanlı tutuklandı

Soruşturmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da suç gruplarının uyuşturucu satışını, yakalanma riskinin daha düşük olduğunu düşündükleri yıkım kararı verilen binalarda yaptıkları belirlendi.

Operasyonda, muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu, 4 hassas terazi, 6 tabanca ve uzun namlulu silah ele geçirildi, 47 şüpheli yakalandı.

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