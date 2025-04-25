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        Çermik Belediyesi "Halk Soruyor Belediye Başkanı Cevaplıyor" etkinliği düzenledi

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:46
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        Çermik Belediyesi "Halk Soruyor Belediye Başkanı Cevaplıyor" etkinliği düzenledi
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği düzenlendi.

        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Sütçü İmam Parkında düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla buluştu.

        Vatandaşların çeşitli konular hakkındaki görüş ve önerilerini dinleyen Karamehmetoğlu, bazı sorunlara yerinde çözüm üretme imkanı buldu.

        Karamehmetoğlu, etkinliğin çok güzel ve verimli geçtiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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