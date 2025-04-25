Çermik Belediyesi "Halk Soruyor Belediye Başkanı Cevaplıyor" etkinliği düzenledi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği düzenlendi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği düzenlendi.
Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Sütçü İmam Parkında düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşların çeşitli konular hakkındaki görüş ve önerilerini dinleyen Karamehmetoğlu, bazı sorunlara yerinde çözüm üretme imkanı buldu.
Karamehmetoğlu, etkinliğin çok güzel ve verimli geçtiğini kaydetti.
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