Diyarbakır'da "Tarımsal AR-GE'nin Önemi" toplantısı düzenlendi

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince "Tarımsal AR-GE'nin Önemi" toplantısı gerçekleştirildi.

MMG Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamaya göre, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinde (GAPUTAEM) düzenlenen toplantıda, GAPUTAEM Müdürü Kudret Berekatoğlu tarafından sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, Diyarbakır ve bölgenin tarım alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmenin hem ekonomik kalkınmaya neden olacağını hem de vatandaşların refahına yönelik önemli katkılar sağlayacağını belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"Ülkeler ürettiği bilgi, geliştirdiği teknoloji ve yenilikler ölçüsünde dünyada söz sahibi olmaktadır. Ülkemiz bu yüzden dünya ülkeleri ile rekabet edebilmek, ithal etmek yerine kendi teknolojisini geliştirmek ve kullanmak, gelişmiş ülkelere bağımlı kalmamak ve özellikle gıda güvenliğini sağlamak için AR-GE çalışmaları yapmak zorundadır. Dünyanın gelişmiş ülke tarımları yüz yıldan fazla süredir adım adım Tarımsal AR-GE'lerini güçlendirerek dünya tarımına hükmetmeyi sürdürmüşler."