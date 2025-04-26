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        Diyarbakır'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin silah ve mühimmat ele geçirildi

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 26.04.2025 - 17:16
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        Diyarbakır'da 3 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Işıklar Mahallesi Köşk mezrasında, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Bismil Kağıtlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu, kavgaya karıştığı değerlendirilen R.A, Ü.B. ile N.B'nin ikamet ve ev eklentilerinde yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, 6 tabanca, 1292 mermi, 230 fişek ve 60 kalaşnikof mermisi ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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