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        Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:40 Güncelleme: 01.05.2025 - 17:32
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        Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Diyarbakır'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde DİSK, KESK, TMMOB ve Diyarbakır Tabip Odasınca organize edilen etkinliğe katılanlar, polis ekiplerince güvenlik noktalarında yapılan üst aramasının ardından alana alındı.

        Etkinliğe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

        "Türkiyeli emekçilerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizler dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma ortaya koydunuz. Sizler demokrasi ve emek mücadelesinde dayanışma göstererek, mücadele ederek dünya emekçilerine, dünya işçi sınıfına da büyük bir örnek ve model oldunuz." diyen Bakırhan, parti olarak emekçilerin insanca yaşam taleplerinin hep yanında olacaklarını ifade etti.

        Bakırhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Emekçilerin insanca yaşam talepleri bir lütuf değil, zorunluluktur. Önümüzdeki günlerde daha da dayanışarak, daha da örgütlenerek, ittifaklarımızı büyüterek emekçi kardeşlerimizin insanca yaşayacakları bir ülke yaratacağımıza inanıyoruz. Emek ve barış mücadelesi birdir ve ayrılmaz. Barış, emek olmadan olmaz. Emek, emekçi olmadan da barış olmaz. 1 Mayıs, emek ve barış için daha güçlü mücadele vermemize vesile olsun. Emekçilerin olduğu ve mücadele ettiği yerde emin olun ki demokratik haklarımıza kavuşmak da o kadar yakındır."

        Daha sonra bazı sendika temsilcileri konuşma yaptı.

        Etkinlik müzik eşliğinde halay çekilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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