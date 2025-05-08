Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Çermik'te incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çermik ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Murat Zorluoğlu, Çermik Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Adem Karataş ile görüştü.

Daha sonra Çermik Belediyesine ziyarette bulunan Zorluoğlu, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile bir araya geldi.

Vali Zorluoğlu, kamu kurumları ve esnafı da ziyaret etti.