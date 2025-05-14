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        Diyarbakır'da 17 yaşındaki kızın ölümüne neden olan kaza anı güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'da 17 yaşındaki kızın ölümüne neden olan trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:50
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        Diyarbakır'da 17 yaşındaki kızın ölümüne neden olan kaza anı güvenlik kamerasında
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        Diyarbakır'da 17 yaşındaki kızın ölümüne neden olan trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 6 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Sofioğlu'nun ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki C.G'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na süratle gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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