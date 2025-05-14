Diyarbakır'da 17 yaşındaki kızın ölümüne neden olan kaza anı güvenlik kamerasında

Merkez Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı'nda 6 Mayıs'ta yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Sofioğlu'nun ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki C.G'nin kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da 17 yaşındaki kızın ölümüne neden olan trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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