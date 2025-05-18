Diyarbakır'da kırtasiye dükkanında çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağcılar Mahallesi Karanfil Caddesi'nde, 8 katlı bir binanın girişinde bulunan kırtasiye dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında iş yerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.
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