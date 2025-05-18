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        Diyarbakır'da kırtasiye dükkanında çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 19:26 Güncelleme: 18.05.2025 - 19:26
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        Diyarbakır'da kırtasiye dükkanında çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bağcılar Mahallesi Karanfil Caddesi'nde, 8 katlı bir binanın girişinde bulunan kırtasiye dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında iş yerindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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