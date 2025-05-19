Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 10:31 Güncelleme: 19.05.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, 19 Mayıs 1919'un, milletin bağımsızlık ve hürriyet uğruna yaktığı kurtuluş meşalesinin tüm yurda umut ve cesaret yaydığı gün olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı bu kutlu yürüyüşün sadece bir kurtuluş mücadelesi olmadığını aynı zamanda çağdaş, bağımsız ve güçlü bir Türkiye'nin inşasının da ilk adımı olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı günü, büyük bir vizyonla Türk gençliğine emanet eden Atatürk, milletimizin yarınlarının teminatı olan gençlere duyduğu güveni tüm dünyaya ilan etmiştir. Gençlerimizin, tarihini bilen, değerlerine sahip çıkan, araştıran, sorgulayan, bilgiyle donanmış bireyler olarak yetişmeleri ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu dönemde, gençlerimizden beklentimiz büyük, onlara inancımız ise sonsuzdur. Bilmeliyiz ki, bu ülkenin her bir genci, Anadolu'nun ruhunu, tarihimizin direncini ve milletimizin umudunu taşımaktadır. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, ideallerine ulaşacağı, ülkemizin refahı için durmadan çalışacağı nice 19 Mayıslara ulaşmak temennisiyle hepsine başarı ve umut dolu bir gelecek diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne operasyon; 19 tutu...
        Diyarbakır merkezli 5 ilde silahlı organize suç örgütüne operasyon; 19 tutu...
        Diyarbakır merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli tutuklandı
        Diyarbakır'da evlenen çift, düğünde pasta yerine burma kadayıf kesti
        Diyarbakır'da evlenen çift, düğünde pasta yerine burma kadayıf kesti
        Diyarbakır ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Diyarbakır ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor
        Diyarbakır'da kırtasiye dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır'da kırtasiye dükkanında çıkan yangın söndürüldü
        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gen...
        Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gen...