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        Diyarbakır'da makas atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 413 lira ceza

        Diyarbakır'da kullandığı otomobille makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 413 lira ceza ile adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 22.05.2025 - 12:19
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        Diyarbakır'da makas atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 413 lira ceza
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        Diyarbakır'da kullandığı otomobille makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 413 lira ceza ile adli işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir otomobil sürücüsünün trafikte tehlikeli manevralar yaparak ilerlediği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından da tespit edilen aracın sürücüsünün V.K. olduğu tespit edildi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kendisine ait olduğunu belirten sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre 14 bin 413 lira idari para cezası verildi.

        V.K, TCK'nin 179/2 maddesi gereğince "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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