Diyarbakır'da makas atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 413 lira ceza

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kendisine ait olduğunu belirten sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre 14 bin 413 lira idari para cezası verildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından da tespit edilen aracın sürücüsünün V.K. olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da kullandığı otomobille makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin 413 lira ceza ile adli işlem uygulandı.

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