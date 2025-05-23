Küresel kuraklık ve vahşi sulama tatlı su kaplumbağalarının yaşamını tehdit ediyor

OSMAN BİLGİN - Uzmanlar, küresel kuraklık, yoğun buharlaşma ve vahşi sulamanın tatlı su kaplumbağalarının yaşadığı ekosistemi tehdit ederek, yaşamsal risk oluşturduğu uyarısını yapıyor.

Yağmur ve kar sularıyla beslenen tatlı su kaynakları insanlardan göçmen kuşlara, balık türlerinden kaplumbağalara kadar canlılara hayat kaynağı oluşturuyor.

Türkiye sınırları içerisindeki bu kaynaklarda çizgili kaplumbağa (Mauremys caspica) ve benekli kaplumbağa (Emys orbicularis) ile Fırat ve Dicle nehirlerinin kenarında yaşayan Fırat kaplumbağası (rafetus euphraticus) türleri varlık gösteriyor.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklara bağlı olarak yoğun buharlaşma, bilinçsizce yapılan vahşi (salma) sulamanın etkisiyle su kaynaklarında meydana gelen azalmanın tatlı sularda yaşayan kaplumbağaların yaşamını tehdit ettiği uyarısında bulunan uzmanlar, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımı konusunda denetim yapılması gerektiğini belirtiyor.

- "Kaplumbağaları yaşadığı yerle birlikte korumamız gerekiyor"

Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Alaeddin Kaya, AA muhabirine, tatlı su kaplumbağalarının göl, gölet ve nehir sistemlerinde yaşadığını, Türkiye'de tatlı su kaplumbağası olarak 3 tür bulunduğunu söyledi.

Kaya, benekli su kaplumbağasının tür olarak daha fazla tehlikede olduğunu ifade ederek, çünkü bu türün çok daha temiz sularda yaşama imkanı bulabildiğini, habitatlarının çok daha hassas olduğunu belirtti.

Çizgili kaplumbağaların ise tür olarak biraz daha dirençli olduğu bilgisini veren Kaya, bir de ülkede Fırat kaplumbağalarının olduğunu söyledi.

"Maalesef yaşam alanlarının tahribatından dolayı bunlar tehlikede. Benekli kaplumbağa için tehlike çanları çoktan çalıyor. Kaplumbağaların yaşadığı suların, göllerin çekilmesi, atık suların yaşadıkları göllere, gölcüklere gelmesi maalesef habitatı bozar. Göllerdeki yaşam alanları da kayboluyor." diyen Kaya, çizgili su kaplumbağalarının biraz daha dirençli olduğunu ancak onların da bir su kaynağına, habitata ihtiyaç duyduğunu ifade etti.