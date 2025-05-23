GÜNCELLEME - Diyarbakır'da baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

Kırsal Köprübaşı Mahallesi'ndeki olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

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