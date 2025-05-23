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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:25 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:25
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        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da baba ile oğlunun ölümüne ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yanmış kamyonette baba Remzi B. ve oğlu Muhammet B'nin cesetlerinin bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kırsal Köprübaşı Mahallesi'ndeki olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümlerince olmak üzere 3 şüpheli de serbest bırakıldı.

        Sur ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta yanmış kamyonette baba Remzi B. (49) ve oğlu Muhammet B'nin (14) cesetlerinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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