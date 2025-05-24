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        Diyarbakır'da doktor adayları kırsaldaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyor

        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören ve yurtta kalan öğrenciler ziyaret ettikleri kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere hem sağlık hizmeti sunuyor hem de onlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:26
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        Diyarbakır'da doktor adayları kırsaldaki öğrencilere ağız ve diş sağlığı hizmeti sunuyor
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        AYDIN ARİK - Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde farklı bölümlerde öğrenim gören ve yurtta kalan öğrenciler ziyaret ettikleri kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere hem sağlık hizmeti sunuyor hem de onlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Selahattin Eyyubi Erkek Öğrenci Yurdu, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Yenişehir Gençlik Merkezi işbirliğiyle kırsaldaki öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden Diyarbakır'a gelerek Dicle Üniversitesinde (DÜ) çeşitli fakültelerde öğrenim gören ve yurtta kalan gönüllü öğrencilerin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        DÜ Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencileri ziyaret edilen kırsal mahallelerdeki okullarda çocuklara ağız ve diş sağlığı taraması yapıyor, diğer gençler de çocukları eğlenceli etkinliklerle buluşturuyor.

        Gönüllü üniversiteli gençlerin bir durağı da merkez Sur ilçesinin kırsal Yeşilli Mahallesi'ndeki Yeşilli İlkokulu oldu.

        Doktor adayları, çocuklara sağlık taraması yaptı; diş fırçası, diş macunu ve kitap hediye etti.

        Okulun bahçesinde yurtta manevi danışmanlık hizmeti veren görevliler ile gençlik merkezi çalışanlarının desteğiyle oluşturulan alanda çocuklar üniversiteli abla ve ağabeyleriyle matrak, futbol, bowling ve pinpon gibi oyunlar oynadı, eğlenceli zaman geçirdi.

        - "Sportif faaliyetleri ve etkinlikleri teşvik ediyoruz"

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferzende Lale, AA muhabirine, kırsaldaki okulları ziyaret ederek, öğrencilerle güzel vakit geçirmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmalarını kent merkezi ve kırsalda yaymaya çalıştıklarını ifade eden Lale, şöyle konuştu:

        "Köy okullarını gezerek çocuklarımızı eğlendirmek, sportif faaliyetlerini tanıtmak, sağlık taraması yapmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızı güzel bir geleceğe hazırlamak üzere sportif faaliyetleri ve etkinlikleri teşvik ediyoruz. Bugün 150 civarında öğrencimize ağız ve diş sağlığı taraması yaparak onlara çeşitli hediyeler verdik."

        - "Doğal dişleri ağızda tutuyoruz"

        DÜ Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ulaş Karaaslan da farkındalık oluşturmak amacıyla kırsaldaki okullarda okuyan çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Çocuklara ağız hijyeni eğitimi de verdiklerini belirten Karaaslan, küçük yaşta verilen ağız ve diş sağlığı eğitiminin önemli olduğunu anlattı.

        Karaaslan, şunları kaydetti:

        "Sağlık Bakanlığımızın da amaçlarından biri dişlerde çürük oluşmadan engellemek. Bu bilinci onlara aşılarsak hem bireysel hem de toplumsal kazanım olacak. Bu bilinci oluşturduğumuzda mutlu oluyoruz. Çürük oluşmadan engellemek kadar güzel bir şey var mı? Bu sayede doğal dişi ağızda tutuyoruz."

        DÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Übeydullah Demirkan ise çocuklarla bowling, futbol ve çeşitli oyunlar oynadıklarını, onların güzel zaman geçirmelerine katkı sunduklarını belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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