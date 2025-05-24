Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, kavgada kullanılan bir pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Sağlık ekiplerince Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.A.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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