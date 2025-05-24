Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
İlçe merkezindeki Kemaliye Mahallesi Alemdar Sokak'ta, iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, H.A.Y. (18) açılan ateş sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.A.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, kavgada kullanılan bir pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.
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