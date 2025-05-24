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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 24.05.2025 - 20:23
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        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

        İlçe merkezindeki Kemaliye Mahallesi Alemdar Sokak'ta, iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, H.A.Y. (18) açılan ateş sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.A.Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, kavgada kullanılan bir pompalı tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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