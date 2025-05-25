Diyarbakır'ın "minik kültür elçileri" tarihi mekanları tanıtıyor

OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, kentin tarihi mekanlarının tanıtımı için "kültür elçisi" oldu.

Atatürk İlkokulunda "Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri" adıyla yürütülen projede 2. sınıf öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını geziyor, bu mekanlarla ilgili akran rehberliği modeliyle bilgilendirici içerikler üretiyor.

Öğrencilerin Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi gibi tarihi mekanları tanıttığı videolar, öğretmenleri aracılığıyla sosyal medyadan geniş kitlelere ulaştırılıyor.

Öğrenciler hazırladıkları içeriklerle hem yaşadıkları şehrin tarihini daha yakından tanıma fırsatı buluyor hem de bu değerlerin geniş kitlelere tanıtımına katkı sunuyor.

Proje ile çocukların erken yaşta kültürel farkındalık kazanması, tarih bilinciyle yetişmesi ve yaşadığı bölgeye aidiyet duygusunun gelişmesi hedefleniyor.

- "Diyarbakır'ın kültürel mirasını çocuk diliyle anlatıyorlar"

Ailelerin de bu sürece katkısının son derece önemli olduğunu belirten Çetin, velilerin de çocuklarının öğrendikleri bilgileri destekleyerek onlarla sahaya çıktığını ifade etti.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığınca "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla Erzurum'da düzenlenen Maarif Kongresi'nde sunulan bildiriler arasında yer aldığını anlatan Çetin, "Bu projede öğrencilerimiz Diyarbakır'ın ve Çınar'ın kültürel mirasını öğrenip akranlarına ve topluma çocuk diliyle anlatıyor. Kaymakamlığımızın desteğiyle projemizi daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz." dedi.

Çetin, projenin Diyarbakır'da tarih öğretmeni Ferda Salık tarafından koordine edildiğini anlatarak, Kaymakamlığın da desteğiyle projeyi "Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri" olarak hayata geçirdiklerini belirtti.

Projenin danışmanlığını yürüten sınıf öğretmeni Ebrar Sude Çetin, AA muhabirine, projeyi ilk duyduğunda büyük heyecan yaşadığını belirterek, kültürel mirasın tanıtılması ve yeni nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çetin, böylece öğrencilerin öz güvenlerinin arttığını, aidiyet duygularının güçlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kültürel mirasın aktarımı bir eğitim faaliyeti olmaktan çıktı ailelerin ve toplumun sahiplendiği bir sürece dönüştü. Bu proje aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki değerler eğitimi ve kültürel mirasın korunması hedefiyle de örtüşüyor. En büyük hedefimiz bu modeli Türkiye'nin farklı illerine yaymak. Her şehirde çocukların kendi kültürel mirasını keşfetmelerini ve tanıtmalarını istiyoruz."

Çetin, projenin daha geniş kitlelere ulaşması için çaba gösterdiklerini ifade ederek, öğrencileriyle gurur duyduğunu vurguladı.

Ailelerin de çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten Çetin, bu projenin çocukların derslerindeki başarısını da artırdığını dile getirdi.

Çetin, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarının çocukların dilinden tanıtıldığı videoların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

- "Diyarbakır'ı herkesin tanımasını istiyoruz"