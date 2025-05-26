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        Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:44 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:44
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        Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince aynı ikametlerde birlikte yaşadıkları kişileri fuhuşa zorladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

        Mağdurları, kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit ederek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen kişilere yönelik "Pandora" adıyla operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 6 mağdur kurtarıldı, 6 şüpheli yakalandı.

        Ayrıca 48 kişiye toplam 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini, şantaj ve tehdit" suçlarından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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