Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Ayrıca 48 kişiye toplam 1 milyon 152 bin lira idari para cezası uygulandı.

Mağdurları, kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını paylaşmakla tehdit ederek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen kişilere yönelik "Pandora" adıyla operasyon düzenlendi.

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