Diyarbakır'da ambulans helikopter vücudunda yanık oluşan kişi için havalandı

Burada yapılan tetkiklerde başında ve göğsünde ikinci derece yanık teşhisi konulan Abdulselam Demir'in ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

Kırsal Karpuzlu Mahallesi Küme Evlerindeki tek katlı evlerinde çatıda yaktıkları ateşi söndürmeye çalışırken alevlerin üzerlerine sıçraması sonucu yaralanan Abdulselam Demir (71) ve eşi Halime Demir (70) yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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