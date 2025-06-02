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        Eğil'de yapılan sosyal deneyde çevre duyarlılığı gösteren öğrenci ödüllendirildi

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, bir okulda öğrencilerin çevre duyarlılığına ilişkin yapılan sosyal deneyde yerdeki çöpü kaldıran öğrenciye ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:55
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        Eğil'de yapılan sosyal deneyde çevre duyarlılığı gösteren öğrenci ödüllendirildi
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, bir okulda öğrencilerin çevre duyarlılığına ilişkin yapılan sosyal deneyde yerdeki çöpü kaldıran öğrenciye ödül verildi.

        Eğil Belediyesince hayata geçirilen "Eğil İçin El Ele Projesi" kapsamında Nebi Elyasa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerin çevre temizliği duyarlılığına ilişkin sosyal deney yapıldı.

        Bu kapsamda, okul kapısının önüne sembolik çöp bırakılarak, öğrencilerin çöpe karşı tepkisi okulun güvenlik kamerasından takip edildi.

        Öğrencilerden 12. sınıf öğrencisi Emine Burak, yerdeki çöpü alarak, çöp kutusuna attı.

        Burak'a çevreye karşı göstermiş olduğu duyarlılıktan Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu tarafından tablet hediye edildi.

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