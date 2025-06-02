Eğil'de yapılan sosyal deneyde çevre duyarlılığı gösteren öğrenci ödüllendirildi

Burak'a çevreye karşı göstermiş olduğu duyarlılıktan Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu tarafından tablet hediye edildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, bir okulda öğrencilerin çevre duyarlılığına ilişkin yapılan sosyal deneyde yerdeki çöpü kaldıran öğrenciye ödül verildi.

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