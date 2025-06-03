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        Çermik Kaymakamlığı 1100 aileye nakdi yardımda bulundu

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık tarafından 1100 aileye nakdi yardım yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:14 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:14
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        Çermik Kaymakamlığı 1100 aileye nakdi yardımda bulundu
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Kaymakamlık tarafından 1100 aileye nakdi yardım yapıldı.

        Çermik Kaymakamı Adem Karataş öncülüğünde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere hanelerinde yaşayan kişi sayısına göre 1500 ila 3 bin lira arasında nakdi yardım sağlandı.

        Kaymakam Karataş, devletin sosyal yardım politikaları doğrultusunda her zaman vatandaşların yanında olmayı sürdürdüklerini belirtti.

        Karataş, "Amacımız, kimseyi yalnız bırakmadan, ihtiyaç duyduğu anda herkese destek olabilmek. Bu doğrultuda şeffaf ve adil bir süreçle, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık.” ifadelerini kullandı.

        Vatandaşlar da yardımlardan dolayı Kaymakam Karataş ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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