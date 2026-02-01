Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 11 gündür ekipler tarafından aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 13:16
        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 11'inci gününde sürüyor
        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 45 yaşındaki kadın, 11 gündür ekipler tarafından aranıyor.

        Kırsal Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk annesi Nimet Kılıç için başlatılan arama çalışması 11'inci gününde sürüyor.

        AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 323 personelin katılımıyla mahalle kırsalı, kayalık ve sulak alanlarda yürütülen arama çalışmalarında, 4 dron, iz takip ve kadavra köpekleri kullanılıyor.

        Çalışmalara, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri de destek veriyor.

        Bölgede yer yer etkili olan sis ve yağmur nedeniyle arama tarama faaliyeti zorlukla yürütülüyor.

        Çınar'ın kırsal Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Nimet Kılıç, 21 Ocak'ta saat 05.12'de evden ayrılmış, eşinin yatağında olmadığını fark eden Şeyhmus Kılıç, durumu önce komşularına daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

        Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, kadının bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

