Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcıyla emniyete yönelik düzenlenen saldırı girişimine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:34 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da el yapımı patlayıcıyla emniyete yönelik düzenlenen saldırı girişimine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili güvenlik birimlerince çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyet birimlerimizdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

        Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek, kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır surlarının 1932'de yıkılan bölümleri yapay zekayla yeniden canla...
        Diyarbakır surlarının 1932'de yıkılan bölümleri yapay zekayla yeniden canla...
        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırıda 3 gözaltı
        Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne EYP'li saldırıda 3 gözaltı
        Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçına hazır
        Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçına hazır
        Piknik yapan ailenin ihbarıyla aydınlığa kavuşan cinayete ilişkin iddianame...
        Piknik yapan ailenin ihbarıyla aydınlığa kavuşan cinayete ilişkin iddianame...
        Öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şahıs Diyarbakır'da tutukl...
        Öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şahıs Diyarbakır'da tutukl...
        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor
        Diyarbakır'da kaybolan kadını arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor