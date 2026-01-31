Habertürk
Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçına hazır

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:38 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:38
        Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçına hazır
        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulübün açıklamasında, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.

        Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

