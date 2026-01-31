Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor maçına hazır

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün açıklamasında, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi. Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor karşılaşması, yarın saat 19.00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

